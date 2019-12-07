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Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz...
6 saat önce
Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.
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