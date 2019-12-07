Son Dakika Haberleri: Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz...
Son Dakika Spor Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz... - Son Dakika Spor

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz...

6 saat önce

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz..., System.String[]

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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