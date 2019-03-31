Son Dakika Haberleri: Milli Yüzücüler Slovenya Open'da İlk 3'te Yer Aldı

Milli Yüzücüler Slovenya Open'da İlk 3'te Yer Aldı

10 dakika önce

ANKARA / DHASlovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenen Slovenya Open 5 km Açık Su Yüzme yarışları yapıldı.

Milli Yüzücüler Slovenya Open'da İlk 3'te Yer Aldı, System.String[]
ANKARA/ DHA

Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenen Slovenya Open 5 km Açık Su Yüzme yarışları yapıldı. Türkiye, Almanya, Slovenya ve Avusturya'nın katıldığı turnuvada 12 kulüpten 45 sporcu mücadele etti. 

Açık Su Yüzme yarışlarında kadınlar kategorisinde milli yüzücüler ilk 3'ü sırayı aldı. Sporcuların dereceleri şu şekilde:

1. Berna Ateş Altın madalya

2.Doğa Ölçen Gümüş madalya

3. Azra Aksu Bronz madalya

 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:09 Kaynak: DHA

Spor
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