Milli Yüzücüler Slovenya Open'da İlk 3'te Yer Aldı

ANKARA / DHASlovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenen Slovenya Open 5 km Açık Su Yüzme yarışları yapıldı.

ANKARA/ DHA



Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenen Slovenya Open 5 km Açık Su Yüzme yarışları yapıldı. Türkiye, Almanya, Slovenya ve Avusturya'nın katıldığı turnuvada 12 kulüpten 45 sporcu mücadele etti.



Açık Su Yüzme yarışlarında kadınlar kategorisinde milli yüzücüler ilk 3'ü sırayı aldı. Sporcuların dereceleri şu şekilde:



1. Berna Ateş Altın madalya



2.Doğa Ölçen Gümüş madalya



3. Azra Aksu Bronz madalya









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