Milli Yüzücülerden Başkan Ataç'a Teşekkür

Milli yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan, kırdıkları 15 Türkiye rekorunun ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yüzme sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Milli yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan, kırdıkları 15 Türkiye rekorunun ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yüzme sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Milli Takım yüzücüleri Sudem Denizli ve Göksu Doğan'ı makamında ağırladı. 28 Kasım - 2 Aralık ve 20 Aralık-23 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Milli Takım sporcuları Sudem Denizli ve Göksu Doğan büyük bir başarıya imza attı. Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde, Su Sporları Merkezi Yüzme Antrenörü Aybars Sawiş eşliğinde çalışan milli sporcular 2017-2018 sezonunda toplam 15 Türkiye rekoru kırarak ülkemizi Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Gençlik Olimpiyatları ve Multination müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Başarılı yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan, antrenör Aybars Sawiş, Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Fatih Sezer ve Su Sporları Merkezi Müdürü Burcu Ercan Çelik ile birlikte Başkan Ataç'ı ziyaret ederek yüzme sporuna ve sporculara verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.



Son olarak 20 - 23 Aralık tarihinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Şampiyonası'nda Sudem Denizli 200m Sırtüstü kategorisinde 13 ve 14 Yaş Türkiye rekorlarını; Göksu Doğan ise 50m Sırtüstü kategorisinde 13 Yaş Türkiye rekoru, 100m Ferdi Karışık kategorisinde 13 Yaş Türkiye rekoru ve 200m Ferdi Karışık kategorisinde 13 Yaş Türkiye rekoru kırmayı başardı.



"Sizler önemini kanıtladınız"



Sudem Denizli ve Göksu Doğan'dan yeni Türkiye rekorları geldiğini öğrenen Başkan Ataç, misafirlerini tebrik ederek, "Sizler sadece Tepebaşı ve Eskişehir'in değil, Türkiye'nin gururu olacaksınız. Başarılı çalışmalarınıza katkı vermekten dolayı ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Su Sporları Merkezimizi, 'Tepebaşı'nda yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak' sloganı ile hayata geçirmiştik. O merkezde çalışarak rekorlar kıran sizler, bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladınız. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Ziyaret, yüzücülerin rekor belgeleri ile çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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