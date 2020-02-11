Milli yüzücülerden gelecek vadeden tarihi başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli yüzücülerden gelecek vadeden tarihi başarı - Son Dakika Spor

Milli yüzücülerden gelecek vadeden tarihi başarı

7 saat önce

Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda milli sporcular performanslarıyla alkış aldı.

Milli yüzücülerden gelecek vadeden tarihi başarı, System.String[]

Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda milli sporcular performanslarıyla alkış aldı. Müsabakalarda milli takım sporcularından Merve Tuncel 1500 m serbest stilde 16: 29.04'lük derecesiyle hem Türkiye rekoru kırıp hem de olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları biletinin sahibi olurken, Beril Böcekler de tarihi başarıya imza attı. Beril Böcekler; 3 olimpiyat şampiyonluğu, 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğunun sahibi olan Macar yüzücü Katinka Hosszú'yu geride bırakarak 400 m serbest stilde 4: 09.60'lık derecesiyle 1'inciliğin ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Emre Sakçı ise 27: 98'lik derecesiyle 2'nciliğin sahibi olurken, Ekaterina Avromova 100 m sırtüstünde 1: 02.12'lik derecesiyle 3'üncülüğün, 2: 13.23'lük derecesiyle 200 m sırtüstünde 2'nciliğin sahibi oldu. Müsabakalarda ise toplamda 15 A final yüzüldü.


Camille Muffat, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
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