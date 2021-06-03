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Milli yüzücüye diyetisyen desteği - Son Dakika

Milli yüzücüye diyetisyen desteği

03.06.2021 10:48
Milli yüzücüye diyetisyen desteği, System.String[]

Yüzme Milli Takımı seçmelerinde 13 yaş Türkiye şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan Derin Güdünlü, diyetisyene başladıktan sonra kendisini çok iyi hissetmeye başladığını ve diyetisyenin kazandığı başarıya olan pozitif etkisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yüzme Milli Takımı seçmelerinde 13 yaş Türkiye şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan Derin Güdünlü, diyetisyene başladıktan sonra kendisini çok iyi hissetmeye başladığını ve diyetisyenin kazandığı başarıya olan pozitif etkisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Samsunlu milli sporcu Derin Güdünlü, 27-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında 13 yaş Türkiye şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı. Güdünlü ayrıca 50-100-200 metre kurbağalama branşlarında Comen Cup ve Multination Alternatif Milli Takım kadrolarına seçildi. Aldığı altın madalya ile Samsun'un gururu olan milli sporcu Derin Güdünlü, Medicana Int. Samsun Hastanesi'ni ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

"Bu yeni başarıların ayak sesleri"

Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Derin, çok güzel bir örnek spor alanında. Türkiye'de aldığımız güzel haberler bizleri çok onurlandırıyor. Beslenme ve diyet programının spora olan etkisi tartışılmaz. Her başarının arkasında bir düzen disiplin yatıyor diyebiliriz. Medicana Int. Samsun Hastanesi olarak bu başarıda bir payımızın olması çok mutlu edici. Derin'in başarılarına yeni başarılar ekleyeceğine hiç şüphem yok. Medicana Samsun Hastanesi olarak sporcularımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

"Sporcu beslenmesinde diyetisyen desteği önemli"

Beslenme ve Diyet Uzm. Hüban Gönülol, sporcu beslenmesinde diyetisyenin rolüne dair şu ifadeleri kullandı: "Sporcunun antrenmanlarını sağlıklı bir şekilde yapabilmesi ve bu süreçte vücudunun genel sağlığını koruyup sağlıklı yaşam sürebilmesi için diyetisyen desteği alması oldukça önemli. Sporcuların kendi alanlarında başarılı olabilmesi için düzenli ve doğru antrenman yapılması, motivasyonun sağlamasının yanı sıra sağlıklı beslenmenin de önemi büyük. Derin, beslenme desteği almadan önce antrenman yoğunluğuna göre harcadığı enerjiyi gün içinde geri kazanacak şekilde yeterli ve dengeli beslenmekte zorlanıyordu. Bu durum, kendi kapasitesini antrenmanlarına yansıtamamasına ve kronik yorgunluğa neden oluyordu. Birlikte antrenman yoğunluğu ve kişisel birçok değişkeni göz önünde bulundurarak planladığımız beslenme programlarıyla Derin'in performansının çok iyi noktalara geldiğini gözlemledik ve son yarışında hepimizi gururlandıran bir sonuç elde etmiş olduk."

"Derin için yeni bir yolculuk başlıyor"

Samsun Su Sporları Kulübü 13-14 Yaş Yıldızlar Sorumlusu Doğukan Kaya, Derin'in başarıya giden yolculuğu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Sürecin başında antrenmanlarda istediğimiz performansı veremiyordu. Sezon başında da her sporcumuz için özel olarak yapmış olduğumuz bir kariyer planı var. Bu planlamada diyetisyen de var. Derin'de diyetisyen desteğini öne çekmemiz gerektiğini fark ettik. Diyetisyen Hüban hanım ile çalışmaya başladıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Nisan ayında Edirne birinci milli takım ayağında Derin çok iyi bir derece kazandı. 2. gidişimiz de zaten milli takıma girmeye hak kazandı. Derin'in bizlerin diyetisyenimiz Hüban Hanım'ın verdiği planlamaya uyması sonucu 6 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olması hepimizi çok onurlandırdı ve mutlu etti. Bundan sonra Derin için Avrupa yolculuğu başlıyor" diye konuştu.

Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında sırasıyla 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama kategorisinde 13 yaş Türkiye şampiyonu olan Derin Güdünlü ise "Yemek yemem çok düzensiz ve sağlıksızdı. Diyetisyene başladıktan sonra kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Kazandığım başarıya olan pozitif etkisi beni çok mutlu etti. Örneğin ilk dönemde hiç yumurta yiyemezken şuan 4 tane yiyebiliyorum. Her şey çok düzenli ve güzel ilerliyor. Başarıya giden yolculuğunun şekillenmesinde antrenör ve diyetisyenimin büyük katkısı var. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Milli yüzücüye diyetisyen desteği
Milli yüzücüye diyetisyen desteği
Milli yüzücüye diyetisyen desteği
Milli yüzücüye diyetisyen desteği

Diyetisyen, Türkiye, Samsun, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli yüzücüye diyetisyen desteği - Son Dakika Spor


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