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Milliler 2020 Tokyo'yu garantiledi

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 mağlup ederek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Milliler 2020 Tokyo'yu garantiledi, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 mağlup ederek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.


Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya'yı 63-58 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.


Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan mücadelede Türkiye, ilk yarıyı 30-29 geride kapatsa da mücadeleden 63-58 galip gelmesini bildi ve İtalya'yı mağlup ettiği karşılaşma sonunda yarı finale yükseldi. Milli Takım bu sonuçla 2020 Tokyo biletini de aldı.


Milliler yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Mücadele yarın TSİ 15.30'da başlayacak. - İSTANBUL

İtalya, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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