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Milliler, 3x3 basketbolda ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Milliler, 3x3 basketbolda ilk galibiyetini aldı

28.05.2021 18:58
Milliler, 3x3 basketbolda ilk galibiyetini aldı, System.String[]

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'yı 20-17 mağlup etti.

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'yı 20-17 mağlup etti.

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen elemelerde A Grubu'da mücadele eden milliler, Çekya karşısında aldığı sonuçla gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

İlk iki maçında Brezilya'ya 21-6 ve Moğolistan'a 21-13 kaybeden ve A Grubu'nda dördüncü sırada yer alan milliler, grubun son maçında bugün TSİ 22.10'da Polonya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği formatta çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı final maçını kazanan iki takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan takım olimpiyat vizesi almaya hak kazanacak.

basketbol, Olimpiyat, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milliler, 3x3 basketbolda ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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