Son Dakika Haberleri: Milliler Almanya'dan 5 madalyayla döndü
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Milliler Almanya'dan 5 madalyayla döndü

1 saat önce

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt'taki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı.

Milliler Almanya'dan 5 madalyayla döndü, System.String[]
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt'taki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı. Erkekler bireysel serbest stilde Mehmet Sefa Öztürk altın, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal gümüş, Yeşim Eryiğit-Osman Ertöz ikilisi, çiftler serbest kategorisi ve latin dansında, Osman Ertöz ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:53 
Frankfurt, Güncel
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