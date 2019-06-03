Milliler Almanya'dan 5 madalyayla döndü
1 saat önce
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt'taki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:53
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt
'taki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı. Erkekler bireysel serbest stilde Mehmet Sefa Öztürk altın, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal gümüş, Yeşim Eryiğit-Osman Ertöz ikilisi, çiftler serbest kategorisi ve latin dansında, Osman Ertöz ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.
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