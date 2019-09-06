Son Dakika Haberleri: Milliler Andorra antrenmanını tamamladı
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Milliler Andorra antrenmanını tamamladı

19 dakika önce

- Milliler Andorra antrenmanını tamamladı Bakan Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadıİSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

- Milliler Andorra antrenmanını tamamladı

Bakan Kasapoğlu millileri yalnız bırakmadı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızların çalışmasını takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Beşiktaş Park'ta saat 21.45'de başlayacak mücadelede Andorra ile karşılaşacak. Milliler, bu zorlu müsabaka öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmana ay-yıldızlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ile devam edilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Andorra maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. İdman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek başarı dileklerini ileten Kasapoğlu, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindekilerle antrenmanı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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