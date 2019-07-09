Milliler Atletizm Şampiyonası için İsveç'te
1 saat önce
Türkiye U23 Atletizm Takımı, U23 Atletizm Şampiyonası için İsveç'e geldi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
U23 Atletizm
Takımı, U23 Atletizm Şampiyonası için İsveç
'e geldi. Avrupa
U23 Atletizm Şampiyonası için Türkiye U23 Atletizm Takımı, şampiyonanın yapılacağı İsveç'e geldi. Başkent Stockholm
'ün yaklaşık 180 km kuzeyindeki Gavle'de 11 Temmuz'da başlayacak şampiyonada miller madalya rekorunu kırmayı hedefliyor.
49 ülkeden yaklaşık bin 500 atletin yarışacağı Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'na Türkiye 50 sporcu ile katılacak. 11 Temmuz'da başlayacak olan şampiyona, 14 Temmuz'da sona erecek. - STOCKHOLM
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