Milliler, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milliler, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Milliler, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

7 saat önce

Fransa'nın Lievin kentinde sona eren Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda milli badmintoncular 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı, System.String[]

Fransa'nın Lievin kentinde sona eren Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda milli badmintoncular 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Lievin'de 229 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği Avrupa Şampiyonası'nda, Badminton Türk Milli Takımı 5 kategoride yarıştı. Tek bayanlar kategorisinde Ravza Bodur sırasıyla; Estonya, Ukrayna, Rusya, Macaristan, Bulgaristan'dan katılan rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Ravza Bodur finalde ise Fin rakibine 2-0 yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Çift bayanlar kategorisinde Ravza Bodu ve Tuğçe Damar sırasıyla; Çek, Belaruslu ve İskoç rakiplerini eledikten sonra yarı finalde Danimarkalı rakiplerine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Karışık çiftler kategorisinde ise Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş sırasıyla; İsveç, Fransa ve Ukraynalı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş yarı finalde Danimarkalı rakiplerine 2-0 mağlup olarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Milli badmintoncular turnuvada 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.


Fransa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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