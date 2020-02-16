Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı - Son Dakika Spor

Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün milli güreşçiler Süleyman Karadeniz altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandı.

Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün milli güreşçiler Süleyman Karadeniz altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandı.

Türkiye, Roma'da grekoromen, serbest ve kadınlar kategorileri olmak üzere 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazandı.

Madalya kazanan milli güreşçiler şu şekilde:

Grekoromende 1 gümüş madalya Kerem Kamal, 2 bronz madalya Selçuk Can ve Cenk İldem

Kadınlarda 1 gümüş madalya Yasemin Adar, 1 bronz madalya Bedia Gün

Serbest Stilde 1 altın madalya Süleyman Karadeniz, 1 gümüş  madalya Süleyman Atlı, 2 bronz madalya Haydar Yavuz ve Soner Demirtaş


Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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