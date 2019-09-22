Son Dakika Haberleri: Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
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Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

37 dakika önce

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olun Türkiye, şampiyonaya veda etti.

Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti, System.String[]

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olun Türkiye, şampiyonaya veda etti. İtalya çeyrek finale yükseldi.


Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye ile İtalya karşılaştı. İtalya ilk seti 25-22 alırken, etkili oyununu sürdürdü ve 2. seti de 25-18 aldı. 3. seti ise 25-21 alan İtalya, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etmiş oldu. İtalya ise çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

voleybol, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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