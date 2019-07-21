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Milliler Avrupa şampiyonu

58 dakika önce

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

İtalya ve Hırvatistan'ın düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede setleri 20-25'lik skorla alan miller, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
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