Milliler, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için Romanya'ya gitti

Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yer alacak milli takım, organizasyon için bu ülkeye gitti.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 Ekim Cumartesi günü Romanya'nın Poiana Braşov kentinde düzenlenecek. Organizasyonda yer alacak milli takım kafilesi, bugün Romanya'ya gitti. 12 atletle, şampiyonada madalya arayacak milliler, son yıllardaki başarılı grafiğini Romanya'da da sürdürmek istiyor.

U20 ve büyükler kategorisinde hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk hedefleyen Ay-yıldızlılar, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda şu isimlerle madalya arayacak:

BÜYÜK KADINLAR: Bahar Atalay, Dilan Atak, Jale BaşakBÜYÜK ERKEKLER: Ramazan Karagöz, Abdullah Çakır, Rıdvan TaşU20 KADINLAR: Ruken Tek, Tuğçe Özkan, Rümeysa CoşkunU20 ERKEKLER: Mehmet Vefa Aydemir, Ramazan Yorulmaz, Bilal Bayramoğlu

