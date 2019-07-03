Milliler Challenge Kupası'nda Şili ile karşılaşacak
41 dakika önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası A Grubu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Şili ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası A Grubu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Şili
ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Slovenya
'nın ev sahipliğinde Ljubljana
şehrinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek. FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda ev sahibi Slovenya ve Şili ile mücadele edecek Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.30'da Şili ile karşılaşacak. Müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.'lük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. Şampiyon olan takım 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Millilerin 14 kişilik Challenge Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Arslan Ekşi, Oğulcan Yatgın Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy Smaçörler: Burutay Subaşı
, Yasin Aydın
, Yiğit Gülmezoğlu
, İzzet Ünver Orta Oyuncular: Oğuzhan Karasu
, Halil İbrahim Kurt
, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi
Metin Liberolar: Burak Mert
, Volkan Döne
(İHA)
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