Milliler Estonya engelini aştı

SALON: Porsuk
HAKEMLER: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)
ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1
TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4.
İLK YARI: 14-18
İKİ DAKİKALAR: Cemal Kütahya (2), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Jaanimaa, Sillaste, Part (2), Johannson (Estonya).
DİSKALİFİYE: Handrik Varul (Estonya)