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Son Dakika Spor Milliler Estonya engelini aştı

Milliler Estonya engelini aştı

58 dakika önce

SALON: PorsukHAKEMLER: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen...

Milliler Estonya engelini aştı, System.String[]

SALON: Porsuk


HAKEMLER: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)


ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1


TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4.


İLK YARI: 14-18


İKİ DAKİKALAR: Cemal Kütahya (2), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Jaanimaa, Sillaste, Part (2), Johannson (Estonya).


DİSKALİFİYE: Handrik Varul (Estonya)

Mehmet Demirezen, Ömer Ozan, Estonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:34 
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