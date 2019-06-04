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Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

22 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından taktiksel hücum ve savunma varyasyonları yapıldığı belirtildi.
İdmanın, açma-germe ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdiği aktarıldı.
Açıklamada, sakatlığı süren Okay Yokuşlu'nun antrenmana katılmadığı, Emre Belözoğlu'nun bireysel idmanlarına devam ettiği ifade edildi. Dorukhan Toköz'ün ise tedbiren takımdan ayrı yürüyüş yaptığı kaydedildi.
Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Öte yandan, ay-yıldızlılarda Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı yarın kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Avrupa, Konya, Futbol, Fransa, Spor
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