Son Dakika Haberleri: Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Güncel Haber

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

48 saniye önce

A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı EURO 2020 grup eleme karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Antalya kampında yaptığı son antrenmanla sürdürdü.

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı EURO 2020 grup eleme karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Antalya kampında yaptığı son antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 30 dakika süreyle basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın başındaki ısınma bölümünü neşeli takım oyunları ve el topu oynayarak geçiren milliler, daha sonra dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı. A Milli Takım, yarın saat 16.00'da hava yoluyla Antalya'dan Konya'ya geçecek ve saat 20.00'de adı daha sonra açıklanacak bir tesiste basına kapalı antrenman yapacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 22:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]