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Milliler, Fransa'ya gitti

47 dakika önce

Milli takım otobüsünün gelişi Teknik heyet ve futbolcuların araçtan inmesi Milliler, Fransa'ya gittiİSTANBUL - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Paris'e gitti.

Milli takım otobüsünün gelişi

Teknik heyet ve futbolcuların araçtan inmesi Milliler, Fransa'ya gitti

İSTANBUL - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Paris'e gitti.

Milliler, Fransa'ya gitti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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