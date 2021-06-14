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A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.06.2021 21:57
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi.

Dünkü antrenmanda takımdan ayrı salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş da bugünkü çalışmada yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmanı A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Haziran, Türkiye, Galler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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