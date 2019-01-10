Milliler Gol Olup Yağdı

A Milli Futsal Takımı, Erzurum'da karşı karşıya geldiği Tacikistan Milli Futsal Takımını 6-1 yendi.

A Milli Futsal Takımı, Erzurum'da karşı karşıya geldiği Tacikistan Milli Futsal Takımını 6-1 yendi. 2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Erzincan Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan milli takım, maçtan da 6-1 galip ayrıldı. A Milli Futsal Takımı'nın gollerini 2 ve 38. dakikalarda Burak Uğurlu, 10. dakikada Kamil Can Akparlar, 29. dakika Mustafa Acar, 34. dakikada Furkan Özhan, 39. dakikada Burak Özdemir kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 7. dakikada Rakhmatov Parviz'den geldi. Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi. A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile Erzincan Merkez Spor Salonu'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.



(İHA)

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