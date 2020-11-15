Milliler gruptaki ilk galibiyetini aldı

A Milli Futbol Takımı, Rusya galibiyetiyle birlikte Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ilk 3 puanını almış oldu.

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısı 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşma ile birlikte gruptaki ilk 3 puanını aldı. Golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Milli Takım, grupta 5. maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan topladı.

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Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)