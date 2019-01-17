Son Dakika Haberleri: Milliler İngiltere'yi Geçip Finale Yükseldi

Milliler İngiltere'yi Geçip Finale Yükseldi

4 dakika önce

20. Mercedes Benz Ege Kupası'nda mücadele eden U16 Milli Futbol A Takımı, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Milliler İngiltere'yi Geçip Finale Yükseldi, System.String[]
20. Mercedes Benz Ege Kupası'nda mücadele eden U16 Milli Futbol A Takımı, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, finalde İspanya ile oynayacak. Bu yıl 20. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası A grubunda mücadele eden U16 Milli A Takımı, karşı karşıya geldiği İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede milli takımın gollerini 30 ve 45. dakikada Ömer Faruk Beyaz atarken, İngiltere'nin tek golünü ise 3. dakikada Liam Delap kaydetti. Alınan bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvada finale yükselerek, İspanya'nın rakibi oldu. Türkiye A Takımı, İspanya ile 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda karşı karşıya gelecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celta Vigo, Emre Mor'u Satış Listesine Koydu Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı

Yeni Malatyaspor, Fulhamlı Kamara'nın Transferini Bitiriyor MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:30:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milliler İngiltere'yi Geçip Finale Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]