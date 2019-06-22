Son Dakika Haberleri: Milliler, kupa ve madalyalarını aldı
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Milliler, kupa ve madalyalarını aldı

49 dakika önce

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye ile Belarus takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Milliler, kupa ve madalyalarını aldı, System.String[]
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye ile Belarus takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Finalde rakibi Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa, madalya töreninde A Milli Erkek Voleybol Takımı, kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Törende ilk olarak Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü verildi. Kaptan Arslan Ekşi, dörtlü finali MVP'si seçildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
Estonya, Tallinn, Belarus, Avrupa, Spor
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