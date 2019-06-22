Milliler, kupa ve madalyalarını aldı
46 dakika önce
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye ile Belarus takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.
Estonya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
'nın başkenti Tallinn
'de düzenlenen CEV Avrupa
Altın Ligi Dörtlü Finali, Türkiye
ile Belarus
takımları arasında bugün oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Finalde rakibi Belarus'u 25-16, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa, madalya töreninde A Milli Erkek Voleybol Takımı, kupa ve madalyalarını törenle aldı. Törende ilk olarak Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülü verildi. Kaptan Arslan Ekşi, dörtlü finali MVP'si seçildi.
(İHA)
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