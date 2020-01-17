Milliler, Malta'yı 2 golle geçti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milliler, Malta'yı 2 golle geçti! - Son Dakika Spor

Milliler, Malta'yı 2 golle geçti!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Centenary Stadı'nda oynanan maçta A Milli Takım'ın gollerini 28. dakikada Esra Erol ve 64. dakikada Kader Hançar kaydetti.

Milliler, Malta'yı 2 golle geçti!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Centenary Stadı'nda oynanan maçta A Milli Takım'ın gollerini 28. dakikada Esra Erol ve 64. dakikada Kader Hançar kaydetti. Malta'nın tek golünü ise 39. dakikada Haley Bugeja attı.


A Milli Kadın Takımı oyuncularından Ebru Topçu, Malta maçıyla 100. kez milli formayı giydi ve karşılaşma öncesinde Malta Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ludovico Micallef'in elinden günün anısına bir plaket aldı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:01 
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