Milliler namağlup finalde
08.10.2020 20:35
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Milliler, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı. SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21,26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1'lik skorla geçti ve finale çıktı. Grubundaki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıkma başarısı gösterdi.
- İstanbul
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