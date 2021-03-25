Milliler, Norveç maçı hazırlıklarına başladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında karşılaşacağı Norveç müsabakası hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta oynayacağı Norveç müsabakasının çalışmalarına başladı. Günün tek çalışmasını Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'nde yapan milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Dün akşamki Hollanda maçında forma giyen oyunculara rejenerasyon programı uygulandı.
Yarın saat 11.00'de İspanya'nın Malaga kentine uçacak olan ay-yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını maçın oynanacağı Malaga'daki La Rosaleda Stadyumu'nda saat 20.00'de gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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