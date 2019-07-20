Milliler potada Büyük Britanya'yı mağlup etti
1 saat önce
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8 klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:24 Kaynak: AA
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye
, 5-8 klasman maçında Büyük Britanya
'yı 104-87 mağlup etti. İsrail
'in başkenti Tel Aviv
düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 56-46 önde kapattı.
Ay-yıldızlılarda Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken Mert Akay 17, Erkin Senel 14 sayı ile maçı tamamladı.
Milliler, yarın TSİ 13.45'te, Litvanya
ile 5-6 klasman maçına çıkacak.
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