Son Dakika Haberleri: Milliler potada Büyük Britanya'yı mağlup etti
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Milliler potada Büyük Britanya'yı mağlup etti

1 saat önce

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8 klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti.

Milliler potada Büyük Britanya'yı mağlup etti, System.String[]
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8 klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 56-46 önde kapattı.
Ay-yıldızlılarda Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken Mert Akay 17, Erkin Senel 14 sayı ile maçı tamamladı.
Milliler, yarın TSİ 13.45'te, Litvanya ile 5-6 klasman maçına çıkacak.
Büyük Britanya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:24 Kaynak: AA
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