Milliler Potada Liderlik Peşinde

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci tur I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın İspanya
'ya konuk olacak.
İspanya'nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. A Milli Basketbol Takımı
, I Grubu'nda 4. hafta maçlarının ardından Çin
'de 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.
Ay-yıldızlılar, elemelerde ilk turda yer aldığı B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladı. İkinci turda ise çıktığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan milliler, I Grubu'nda 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye
, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan 20 puanlı İspanya'yı yenmesi halinde grubunu lider tamamlayacak.
Milli takımın 5. haftadaki Slovenya
maçı kadrosunda bulunan Doğuş Balbay
, İspanya kafilesinde ise yer almadı. Türkiye, Ankara
'da oynanan ilk maçta İspanya'yı 71-67 mağlup etmişti.