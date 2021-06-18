Milliler Rusya'yı devirdi

Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti