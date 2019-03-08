Milliler Sırbistan'da Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor

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İstanbulspor Forması Giyen Duhan Aksu, Kulübünün Lille ile Anlaştığını Açıkladı

ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur