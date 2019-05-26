Son Dakika Haberleri: Milliler, Sivas'ta 3-0 galip geldi

Milliler, Sivas'ta 3-0 galip geldi

1 saat önce

2019 CEV Altın Avrupa Ligi ilk haftasında Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Letonya karşısında 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Milliler, Sivas'ta 3-0 galip geldi, System.String[]
2019 CEV Altın Avrupa Ligi ilk haftasında Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Letonya karşısında 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip geldi.

2019 CEV Altın Avrupa Ligi ilk haftasında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Letonya ile karşılaştı. Müsabaka Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Taha Akyol Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Milliler, Letonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile lige güzel bir başlangıç yapmış oldu. Müsabakada Sivaslılar da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Açılan Türk bayrakları ile tribünler adeta kırmızıya büründü. Set aralarında salonda Mehter Marşı çalındı.

Salon: Taha Akgül

Hakemler: Lyubomir Sirakov (Bulgaristan), İlhami Şenyurt (Türkiye)

Türkiye: İzzet, Çağatay, Burutay, Yasin, Arslan, Yiğit, Adis, Oğuzhan, Metin, Doğukan, Gazi, Oğulcan (L) (Burak, Volkan)

Letonya: Janis, Vanags Toms, Svans Toms, Reinis, Markuss, Amands, Deniss, Edgars, Kristaps, Atvars, Vladislavs (L) (İngars)

Setler: 25-21, 26-24, 25-20

Süre: 1 saat 18 dakika (24, 28, 26) - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:44 Kaynak: İHA
Avrupa, Sivas, Letonya, Spor
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