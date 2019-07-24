Milliler, tekerlekli sandalyede Büyük Britanya'ya yenildi
25 dakika önce
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Büyük Britanya'ya 82-66 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:17 Kaynak: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Büyük Britanya
'ya 82-66 yenildi. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Avrupa
Şampiyonası öncesi Polonya
'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibine 82-66 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, turnuvadaki üçüncü maçını yarın TSİ 16.20'de İsrail
ile oynayacak.
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