Son Dakika Haberleri: Milliler, tekerlekli sandalyede Büyük Britanya'ya yenildi
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Milliler, tekerlekli sandalyede Büyük Britanya'ya yenildi

25 dakika önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Büyük Britanya'ya 82-66 yenildi.

Milliler, tekerlekli sandalyede Büyük Britanya'ya yenildi, System.String[]
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Büyük Britanya'ya 82-66 yenildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya'nın Walbrzych kentinde organize edilen uluslararası hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede rakibine 82-66 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, turnuvadaki üçüncü maçını yarın TSİ 16.20'de İsrail ile oynayacak.
Büyük Britanya, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:17 Kaynak: AA
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