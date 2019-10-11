Son Dakika Haberleri: Milliler yoluna lider devam ediyor
Son Dakika Spor Milliler yoluna lider devam ediyor

Milliler yoluna lider devam ediyor

35 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk galibiyetiyle 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda oynadığı 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Milliler yoluna lider devam ediyor, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk galibiyetiyle 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda oynadığı 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini etti. Ay-yıldızlılar gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı.


Grubun diğer maçında Fransa, deplasmanda mücadele ettiği İzlanda'yı 1-0 mağlup etti.


Bu sonuçların ardından milliler 18 puanla zirvede yer alırken, ikinci Fransa'nın da 18 puanı bulunuyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.


A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, İzlanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu
Milliler golden sonra asker selamı verdi! Hastaneden taburcu olan Dorukhan Toköz, soluğu milli maçta aldı! Emre Belözoğlu'na 100. maç hediyesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:23:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milliler yoluna lider devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]