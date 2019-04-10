Son Dakika Haberleri: Milliler, Yunanistan'ı Deplasmanda Yendi

Milliler, Yunanistan'ı Deplasmanda Yendi

1 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Kozani kentindeki Lefkovrisi Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi, 11-11 eşitlikle sonuçlandı.

Milliler, Yunanistan'ı Deplasmanda Yendi, System.String[]
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Kozani kentindeki Lefkovrisi Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi, 11-11 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarının son bölümlerinde aradaki farkı açan ay-yıldızlılar, maçı 26-22 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Milliler, gruptaki 4. maçında da Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadele, 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.

Gruptaki ilk iki maçını kaybeden Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 31-27, İzlanda'ya da 33-22 mağlup olmuştu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:37 
Türkiye, Yunanistan, Güncel
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