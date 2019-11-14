Son Dakika Haberleri: Millilerde maç sonu büyük sevinç
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Millilerde maç sonu büyük sevinç

6 saat önce

İzlanda maçı beraberliği ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

Millilerde maç sonu büyük sevinç, System.String[]

İzlanda maçı beraberliği ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Müsabakanın son düdüğün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.


Milliler daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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