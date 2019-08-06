Son Dakika Haberleri: Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya
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Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya

35 dakika önce

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık faaliyetleri kapsamında olan Uluslararası 5. Balkan Kadınlar Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya, System.String[]
Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık faaliyetleri kapsamında olan Uluslararası 5. Balkan Kadınlar Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen şampiyonayı Büyük Milli Takımımız, 2 altın, 5 bronz madalya ile tamamladı.

69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:03 Kaynak: İHA
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