Millilerden 2 madalya - Son Dakika
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Millilerden 2 madalya

29.03.2022 22:28
Millilerden 2 madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Muhammet Akdeniz ve Münir Recep Aktaş bronz madalya kazanarak milliler adına ilk madalyaları alan isimler oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Muhammet Akdeniz ve Münir Recep Aktaş bronz madalya kazanarak milliler adına ilk madalyaları alan isimler oldu.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazanırken, Milli sporcu Münir Recep Aktaş, serbest stil 65 kiloda bronz madalya aldı.

Erkekler serbest stil 70 kiloda güreşen Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 5'incisi oldu.

KADIN GÜREŞÇİLER MİNDERE ÇIKIYOR

Şampiyonada yarın kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Bedia Gün, 59 kiloda Elif Yanık, 68 kiloda Aslı Demir ve 76 kiloda olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak.

Serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda repesaj ve madalya maçları gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk altın madalya için mindere gelecek.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Millilerden 2 madalya
Millilerden 2 madalya
Millilerden 2 madalya

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Kaynak: İHA

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