Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye Grekoromen Milli Takımı, şampiyonayı toplamda 6 bronz madalya ile tamamladı.



Şampiyonada finale yükselmeyi son anda kaçıran ve bronz madalya alarak dünya üçüncülüğü elde eden Türk güreşçiler Ekrem Öztürk, Serkan Akkoyun ve Osman Yıldırım şampiyonanın sona ermesiyle birlikte İHA mikrofonuna konuştu.



Budapeşte'deki şampiyonada dünya üçüncülüğü elde eden 55 kilodaki Ekrem Öztürk, şampiyonaya aslında şampiyonluk kazanmak için geldiğini, bazı şeylerin ters gittiğini ve maça ısınırken kaburgasının sakatlandığını söyledi. Öztürk, "Şükürler olsun, buna rağmen üçüncü oldum, inşallah önümüzdeki yıl daha iyi hazırlanarak, daha iyi çalışıp daha iyi dereceler alacağıma inanıyorum" diye konuşu.



77 kiloda dünya üçüncüsü Serkan Akkoyun da, Budapeşte'deki hedefinin şampiyonluk olduğunu, ancak nasip olmadığını, finale çıkma müsabakasındaki Japon güreşçiye yenildiğini, ertesi gün ise repesaj maçlarına iyice odaklanarak üçüncülük ve bronz madalyayı elde ettiğini, bunun için de çok mutlu olduğunu açıkladı.



Son olarak 130 kilodaki dünya üçüncüsü Osman Yıldırım da, aslında Budapeşte'deki şampiyonada altın madalya da alabileceğini, ancak nasipten öte bir şeyin olmadığını söyleyerek, "Bunu daha önce de yaşadık. Bazı nasipsizlikler oluyor. Elbet bazen de Allah olmayacak şeyleri olduruyor nasip ediyor. Burada üçüncülük nasipmiş. İnşallah daha ileri ki zamanlarda altın madalya için çalışacağız. İnşallah çalışmamız doğrultusunda altın madalya bize nasip olsun diye bütün emeğimizi, gayretimizi sarf edeceğiz" diye sözlerini tamamladı.



Grekoromen stilde kazanılan 3 bronz madalyanın ardından, serbest stilde 2, kadınlarda 1, olmak üzere Türkiye bu şampiyonadan toplam 6 bronz madalya kazanmış oldu. - BUDAPEŞTE