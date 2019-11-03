Son Dakika Haberleri: Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha
Son Dakika Spor Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha

Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha

6 saat önce

Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi.

Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha, System.String[]

Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle;

Onur Ari-altın

Murat Olukman - gümüş

Sinan Sanik - gümüş

Oğuz Dönder - gümüş

Dursun Özel - gümüş

Sebahattin Gözel - bronz

İsmail Hakkı Bostancı - bronz

Mehmet Akif Sönmez - bronz


- Ankara
Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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