Millilerden, para masa tenisi avrupa şampiyonası'nda 7 madalya

Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ferdi müsabakalarda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Para Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'in Helsingborg kentinde devam eden ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Avrupa Şampiyonası'ndaki ferdi müsabakalarını tamamladı. Milli sporcular, erkekler ve kadınlarda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti.

Erkekler klas 4 kategorisinde iki milli sporcuyu finalde buluşturan mücadelede Abdullah Öztürk, Nesim Turan'ı 3-2'lik skorla geçerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Nesim Turan gümüş madalya kazandı. Ali Öztürk ise klas 5 yarı finalinde Alman rakibi Valentin Baus'a 3-0'lık skorla mağlup olarak üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise klas 10 kategorisinde milli sporcu Ümran Ertiş, yarı finalde Polonya'dan Natalia Partyka'ya 3-0'lık skorla yenilerek bronz madalyayı boynuna taktı. Aynı kategoride finale yükselen Merve Cansu Demir, finalde Partyka ile karşılaştı. Rakibine 3-0 mağlup olan Merve, gümüş madalyaya uzandı.

Klas 7'de finale yükselen Kübra Korkut, Hollandalı rakibi Kelly van Zon'a 3-1 yenilerek gümüş madalya kazanırken, Neslihan Kavas, klas 9 yarı finalinde Macaristan'dan Alexa Szvitacs'a 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya elde etti.

21 Eylül Cumartesi günü sona erecek şampiyona takım müsabakalarıyla devam edecek.