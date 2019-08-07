Son Dakika Haberleri: Millilerden taraftara destek çağrısı
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Millilerden taraftara destek çağrısı

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberolarından Aylin Sarıoğlu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberolarından Aylin Sarıoğlu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Aylin Sarıoğlu, "Milli formayı giymek çok onur verici. Özellikle ülkemizde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda forma giyeceğim için çok gururluyum. Turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için çok büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Ankara taraftarı zaten bizi desteklemeyi çok seviyor. Onlarla daha güçlü hissediyoruz. Bu yüzden bizi desteklemeyi ihmal etmesinler. Bu turnuvada da onların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aylin, "Gelen her rakibimiz çok güçlü ve kazanmak istiyor. Evimizde oynadığımız için bunun avantajını iyi değerlendirip her maça kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:33 Kaynak: AA
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