Millilerden Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nda 8 madalya

Uluslararası Filistin Tekvando Turnuvası'nda 5 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, genel sıralamada erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu.

Türkiye, Uluslararası Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nı toplamda 8 madalya ile tamamlayarak genel sıralamada erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ay-yıldızlılar, Ramallah kentindeki turnuvaya 7 erkek ve 2 kadın sporcuyla katıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren turnuvada Türk sporcular 5 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Turnuvada, erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız ve 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ile kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 68 kiloda Kutay Çekem ve +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat da gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı.

Türkiye bu sonuçlarla erkeklerde genel sıralamada ilk sırayı alırken; kadınlarda da takım halinde ikinci sırayı elde etti.

- Ankara