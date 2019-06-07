Millilerin 571. sınavı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi