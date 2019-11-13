Millilerin altyapısı Bursaspor'dan

Yetiştirdiği futbolcularla Türk futbolunda önemli bir yere sahip Bursaspor Kulübü, Milli takımlara 17 oyuncu gönderiyor.

Alt yaş kategorilerinin yanı sıra aynı zamanda bir oyuncu U18 Milli Takımı'nın dışında Futsal Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan A Milli Takım'ın güncel kadrosunda da en fazla Bursaspor'un altyapısı oyuncusu yer alıyor.

Altyapısından yetiştirdiği değerlerle öne çıkan Bursaspor Kulübü, Milli takımlara oyuncular vermeyi sürdürüyor. Özellikle son yıllarda gerek Türk Milli Takımı'nda gerekse Avrupa 'da önemli süreler alan oyuncuları yetiştiren yeşil beyazlı kulübün 17 oyuncusu alt yaş milli takımlarda mücadele verirken, aynı zamanda bir oyuncusu Futsal Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.

Özellikle bu sezon, takım iskeletini de genç oyuncularından kuran Bursa temsilcisinin, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 kişilik kadrosunda altyapı çıkışlı 12 oyuncu bulunuyor. Aynı zamanda yeşil beyazlı kulüp, 24.4'lük yaş ortalamasıyla ligin de en genç takımlarından biri konumunda. 12 oyuncu ise ligde ve kupada geride kalan maçlarda forma giydi. Bu oyuncular ise; Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ataberk Dadakdeniz, Ali Akman, Ramazan Keskin, Ozan Koç, Enes Kayar ve Çağatay Yılmaz oldu.

- Bursa