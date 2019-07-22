Son Dakika Haberleri: Millilerin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu
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Millilerin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu

1 saat önce

A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

Millilerin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu, System.String[]
A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park, ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'de başlayacak.

Millilerin Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Arnavutluk, İzlanda, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
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