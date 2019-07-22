Millilerin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu
1 saat önce
A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda sahasında oynayacağı Andorra
, Arnavutluk
ve İzlanda
maçlarının yerleri belli oldu. Türkiye
ile Andorra arasında 7 Eylül
2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş
Park, ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'de başlayacak.
Millilerin Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.
Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor
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