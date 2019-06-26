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Millilerin FIVB Challenge Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

24 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda Slovenya ve Şili eşleşti.

Millilerin FIVB Challenge Kupası'ndaki rakipleri belli oldu, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda Slovenya ve Şili eşleşti. Turnuva 3-7 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da organize edilecek.

Slovenya'nın ev sahipliğinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında Ljubljana şehrinde düzenlenecek FIVB Challenge Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu. Filenin Efeleri, A Grubu'nda; Slovenya ve Şili ile eşleşti. B Grubu'nda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek. Grupta oynanan müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.'lük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşırlar. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Milliler, FIVB Challenge Kupası'ndaki tüm karşılaşmalarını Ljubljana şehrinde bulunan 12 bin 480 seyirci kapasiteli Stozice Arena'da oynayacak. Ay-yıldızlıların FIVB Challenge Kupası'ndaki maç programı ise şu şekilde:

4 Temmuz Perşembe

TSİ 21.30 Türkiye - Şili

5 Temmuz Cuma

TSİ 21.30 Slovenya - Türkiye

6 Temmuz Cumartesi

TSİ 18.30 Yarı Final 1. Maçı

TSİ 21.30 Yarı Final 2. Maçı

7 Temmuz Pazar

TSİ 18.30 Üçüncülük Maçı

TSİ 21.30 Final Maçı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Şili, Slovenya, voleybol, Spor
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