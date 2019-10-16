Son Dakika Haberleri: Millilerin gol sevinci soruşturmasına Ahmet Erdoğan Arıpınar'dan tepki
Son Dakika Spor Millilerin gol sevinci soruşturmasına Ahmet Erdoğan Arıpınar'dan tepki

Millilerin gol sevinci soruşturmasına Ahmet Erdoğan Arıpınar'dan tepki

1 saat önce

Avrupa Fair Play Komitesi 2. Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyon Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar, UEFA'nın milli takım sporcularının gol sevincine soruşturma başlatmasına tepki göstererek, "Ne Fair Play düşünüyorlar ne insanlık düşünüyorlar" dedi.

Millilerin gol sevinci soruşturmasına Ahmet Erdoğan Arıpınar'dan tepki, System.String[]

Avrupa Fair Play Komitesi 2. Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyon Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar, UEFA'nın milli takım sporcularının gol sevincine soruşturma başlatmasına tepki göstererek, "Ne Fair Play düşünüyorlar ne insanlık düşünüyorlar" dedi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen Fair Play Karikatür Sergisi ve Üniversiteler Kervanı Paneline katılan Avrupa Fair Play Komitesi 2. Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyon Başkanı Ahmet Erdoğan Arıpınar, UEFA'nın, A Milli Futbol Futbol Takımı futbolcularının Fransa ile oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında yaptığı asker selamı hakkında disiplin soruşturması başlatmasına tepki gösterdi. Basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulunan Arpınar, "Bu tamamen eskiye dayalı kötü bir kara düşüncedir. 1985 yılından gazeteden bir kupür kestim. Bu kupürde Viyana'daki batıya bakan kuledeki nöbetçinin görevine nihayet verilmiş ve bu kadro kaldırılmış. 1985 yılına kadar görevi neymiş bu nöbetçinin? 'Türk atlıları gelirse haber vermek' Bu kafalarına bir çivi gibi takılmış. Ne Fair Play düşünüyorlar ne de insanlık düşünüyorlar. Benim çocuklarım ne yapmış ' Zaferden sonra kendi askerini selamlamış. Bunda suç unsuru, taraf ne var. Yani Türk milli takım kendi ordusunu tutmayacak ta başka yerimi tutacak. Tamamen kötü ve tarihe dayalı unutulmamış bir kin bu. Hepsi her yerde meydana çıkıyor ama kinler falan vız gelir. Bu güne kadar Osmanlı'dan başlayan Atatürk'e kadar devam eden bütün bu şeylere karşı Türkiye göğüs gerdi, gene de gerecektir.


"Griezmann aynı selamı verdi"


Fransa, Rusya'da dünya şampiyonu olduğunda aynı selamı Fransız futbolcu Antoine Griezman'ın da verdiğine dikkat çeken Arpırnar, "Evet fotoğrafı da var gördüm. Bunlar kendilerine gelince iyi, bize gelince kötü. Bu konuşulacak konu bile değil. Bence alkışlanacak bir konu. Bizim çocuklarımız niçin sevinç gösterisi yapıyor' Maçı kazandıkları ve kendi ordularına moral vermek için" diye konuştu. - TOKAT

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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